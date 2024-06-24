Ирина Саламатина из Коломны победила на международном конкурсе научных работ

Профессор Коломенского ГСГУ Ирина Саламатина победила на международном конкурсе научных работ «Знание. Инновации. Приоритеты». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Под наставничеством профессора Ирины Саламатиной вышел второй выпуск сборника статей клуба «Научный потенциал». За свой вклад в науку и образование профессор получила диплом победителя первой степени от научно-просветительского центра «Традиция», Вятского государственного агротехнологического университета и научного общества «Самобытная Вятка».

В прошлом году Саламатина заняла первое место в международном конкурсе учебно-методических работ за пособие Britain and the USA: Country Studies, предназначенное для бакалавров по дисциплине «Страноведение и лингвострановедение».

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