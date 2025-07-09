Ирина Роднина проверила капитальный ремонт социальных объектов в Химках

В Химках продолжаются капитальные работы в гимназии № 23 и Дворце культуры «Родина» — одном из ключевых культурных учреждений округа. С проверкой на объектах побывала депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Сейчас у нас идет региональная неделя, и мы посещаем свои избирательные округа. Проверили ход капитального ремонта гимназии № 23 и всеми любимого Дворца культуры „Родина“. Работы выполняются, надеемся, что вскоре ремонт будет успешно завершен», — заявила Ирина Роднина.

Капремонт в ДК «Родина» стартовал осенью прошлого года — это первое крупное обновление здания с момента его постройки. После завершения реконструкции здесь создадут современные условия для занятий и выступлений для жителей разных возрастов.

В гимназии № 23 обновляют не только учебные классы, но и инфраструктуру для комфортного пребывания учеников. В здании оборудуют гардероб для хранения одежды и обуви, а также зоны отдыха, где дети смогут провести время между уроками.