Ирина Дубцова выступила в Истре в День молодежи

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

В лесопарке «Шишкин лес» в Истре прошел праздничный концерт в честь Дня молодежи. Перед зрителями выступила Ирина Дубцова, Mona, Kolunov и рок-группа Porto Moris.

Ведущим праздничной программы был известный блогер и музыкант Саша Стоун. Многие зрители специально приехали, чтобы увидеть его и Ирину Дубцову, исполнившую свои лучшие хиты.

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

После выступлений зрители смогли сфотографироваться со звездами. В тот день многие приезжали целыми семьями, чтобы не только посмотреть концерт и отпраздновать День молодежи, но и погулять по лесопарку «Шишкин лес». Еще совсем недавно там был запущенный лес, а сейчас это благоустроенная зона отдыха.

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