Ирина Большихина из Лобни прошла обучение в Школе молодого руководителя

Фото: Администрация г.о. Лобня

Начальник отдела по работе с молодежью в Лобне Ирина Большихина приняла участие во втором этапе программы «Школа молодого руководителя». На ней эксперты рассказали о способах мотивации команды и предотвращения выгорания на работе.

Событие состоялось в Нижнем Новгороде. За два дня эксперты рассказали о том, как правильно ставить задачи, следить за их выполнением, мотивировать команду и избегать выгорания.

Далее участников программы ждут еще три модуля. На них они узнают, как повысить личную эффективность, развивать цифровые навыки и управлять проектами и командами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Сломал все до щепок». Москвич выгнал сестру из квартиры и закрылся в ней с ребенком

Французские выборы по украинскому сценарию. Black Bloc громит Париж

Более 1,3 млн человек посетили выставку трофейного оружия на Поклонной горе

Испугались кошмарить бизнес — теперь он кошмарит нас

Автоинспекция Подмосковья назвала самые частые причины ДТП

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте