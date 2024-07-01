Ирина Большихина из Лобни прошла обучение в Школе молодого руководителя

Начальник отдела по работе с молодежью в Лобне Ирина Большихина приняла участие во втором этапе программы «Школа молодого руководителя». На ней эксперты рассказали о способах мотивации команды и предотвращения выгорания на работе.

Событие состоялось в Нижнем Новгороде. За два дня эксперты рассказали о том, как правильно ставить задачи, следить за их выполнением, мотивировать команду и избегать выгорания.

Далее участников программы ждут еще три модуля. На них они узнают, как повысить личную эффективность, развивать цифровые навыки и управлять проектами и командами.

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