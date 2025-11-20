Инженеры из Химок завоевали золотые медали на международном чемпионате «Хайтек»

Команда Роскосмоса, представленная специалистами научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина, соревновалась в семи профессиональных направлениях. Подготовка к состязаниям включала интенсивные тренировки на специальных площадках.

В состав сборной вошли 14 сотрудников НПО Лавочкина, которые демонстрировали профессиональное мастерство в таких компетенциях, как интернет-маркетинг, охрана окружающей среды, цифровая трансформация, расчет прочности, слесарная работа с металлом, электромонтаж и инженерия космических систем. Чемпионат собрал более тысячи участников и экспертов из 100 организаций.

Золотые награды предприятию принесли Иван Большаков в дисциплине «Интернет-маркетинг», а также Евгений Ефимов и Ксения Дьякова в компетенции «Цифровая трансформация».

«Мы работали на огромном полигоне, где вокруг много других компетенций: справа жужжали дроны, слева шумела сварка, а я пытался сосредоточиться на продвижении проекта в интернете. Несмотря на все трудности, впечатления замечательные. Я бесконечно благодарен предприятию за возможность проявить себя», — рассказал участник чемпионата Иван Большаков.

По общим результатам сборная Роскосмоса получила 12 золотых, три серебряных, девять бронзовых и пять международных золотых медалей.