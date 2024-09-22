Инженеры из Химок завоевали серебро на межкорпоративных играх по волейболу

В составе сборной команды Роскосмоса по волейболу на межкорпоративных играх выступили сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» городского округа Химки. Инженеры обыграли соперников из Норильска и стали серебряными призерами.

Инженеры «Энергомаша» Александр Горохов и Роман Кодочигов представили Химки в групповом этапе в составе команды Роскосмоса. Волейболисты из Норильска потерпели поражение, и спортсмены из Роскосмоса взяли серебряный кубок.

Лучшие предприятия России состязались за звание победителя. Соревнования проходили по пятни видам спорта: мини-футбол, настольный теннис, волейбол среди мужских и женских команд, шашки и шахматы.

Отметим, что специалист научно-производственного объединения «Энергомаш» Анна Дубровина из Химок стала призером по плаванию на международных летних играх. Спортсменка выступила в составе сборной команды Роскосмоса, завоевав третье место в заплыве на 50 метров вольным стилем. Организовала соревнования Ассоциация развития корпоративного спорта.

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