Инженеры из Химок выиграли восемь медалей на чемпионате Роскосмоса

Сотрудники НПО имени Лавочкина и «Энергомаша» представили Химки на юбилейном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2025». За звание лучших боролись 750 сотрудников из 30 объединений.

Инженеры из Химок вновь подтвердили высокий уровень своей подготовки и профессионализма. На корпоративном чемпионате представители НПО имени Лавочкина и НПО «Энергомаш» выиграли восемь медалей — три золотых, одна серебряная и четыре бронзовых.

От команды Лавочкина победителями стали Иван Большаков (интернет-маркетинг), Екатерина Асмолова (охрана окружающей среды) и дуэт Леонида Межеричера и Яны Парфильевой (цифровая трансформация). Серебро у Василия Седых, бронзу получили Анастасия Садикова, Иван Родин и Олег Малофеев.

«Горжусь своим участником Иваном Большаковым, который быстро переквалифицировался. Подготовка – это командная работа. Самым сложным было успеть выполнить задание в срок. Если будет возможность, то обязательно поучаствую снова», – поделилась впечатлениями эксперт компетенции «Интернет-маркетинг» Анастасия Зенькова.

От НПО «Энергомаш» бронзовую медаль завоевал Владислав Каширин в компетенции «Инженер-технолог машиностроения».

«Результаты наших специалистов подтверждают высокий профессиональный уровень и важную роль химкинских предприятий в развитии научно-технического потенциала страны», – подчеркнул муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Чемпионат стал итогом многомесячной подготовки и включал не только профессиональные соревнования, но и деловую программу, посвященную кадровому резерву и развитию молодых специалистов.