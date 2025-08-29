Инженеры из Химок выиграли медали на международных соревнованиях

Крупные спортивные соревнования объединили около 2500 участников из ведущих компаний России и СНГ. Сборная «Роскосмоса» показала высокие результаты в нескольких дисциплинах.

В копилку сборной сотрудники предприятия принесли награды, проявив волю к победе, сплоченность и отличную физическую форму. В общем зачете состязания включали тридцать спортивных дисциплин.

«Поздравляю сотрудников НПО имени Лавочкина с выдающимися результатами. Ваши успехи в парусном спорте и настольном теннисе — это не только медали, но и пример командного духа, целеустремленности и высокого уровня физической подготовки», — сказал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Серебряными призерами в парусном спорте стали Елена Усанова и Андрей Бодров. Бронзовую медаль в соревнованиях по настольному теннису в Высшем дивизионе завоевал Егор Маркелов.

«Конкуренция была невероятно высокой, а турнир — честным и интересным», — поделился участник соревнований Егор Маркелов.

По словам участников, главными итогами игр для них стали яркие впечатления, приобретенные контакты и укрепление корпоративного единства.