Инженеры из Химок выиграли 31 медаль на чемпионате Роскосмоса

Специалисты из Химок завоевали награды в общекомандных и личных дисциплинах. Участие в престижном соревновании приняли сотрудники двух ведущих предприятий города. Турнир объединил более тысячи работников ракетно-космической отрасли.

Представители НПО имени Лавочкина добились серебряной медали в волейбольном турнире. В индивидуальном первенстве инженеры предприятия получили два золота, три серебра и две бронзовые награды.

Команда «Энергомаша» одержала победу в состязаниях по волейболу и жиму штанги. Вторые места заняли их пловцы и тяжелоатлеты, а третьи — участники по бадминтону и настольному теннису. Личный вклад спортсменов выразился в 17 медалях.

В общекомандном зачете бронзу получила сборная НПО «Энергомаш» и интегрированной структуры ракетного двигателестроения.

Программа чемпионата включала 12 спортивных дисциплин: плавание, теннис, бадминтон, настольный теннис, дартс, шахматы, волейбол, футбол, баскетбол, гиревой спорт, жим штанги и легкоатлетическую эстафету.

Участники соревнований отметили, что такие мероприятия позволяют не только лучше узнать своих коллег, но и познакомиться с работниками смежных организаций, испытать себя на прочность и умение работать в команде.