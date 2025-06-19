Инженеры из Химок стали призерами всероссийского забега «Гонка Героев»

Две команды предприятия из Химок успешно преодолели восьмикилометровую дистанцию известного забега с 30 испытаниями. В соревнованиях приняли участие рекордные 4500 человек со всей страны.

Специалисты НПО имени Лавочкина вошли в число сильнейших участников всероссийского экстремального забега. Несмотря на сложные погодные условия, 20 сотрудников предприятия продемонстрировали выносливость, сплоченность и тактическую подготовку.

Команды показали лучший результат среди всех коллективов «Роскосмоса». Для предприятия такие соревнования — не просто спорт, а воплощение корпоративных принципов: взаимовыручки, целеустремленности и готовности преодолевать трудности.

Ранее инженеры НПО Лавочкина уже добивались успехов в спортивных состязаниях. Весной 2024 года они завоевали серебро в волейбольной лиге «Трудовые резервы» в составе сборной «Роскосмос». В решающий день турнира команда одержала две победы, что позволило ей занять второе место в высшем дивизионе «Меркурий».