Инженеры из Химок стали призерами военно-патриотического забега

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Команды двух ведущих химкинских предприятий — НПО Лавочкина и НПО «Энергомаш» — приняли участие во всероссийском экстремальном забеге «Гонка героев» на кубок Роскосмоса. Соревнования собрали 210 спортсменов из 21 корпоративной команды предприятий ракетно-космической отрасли.

Участникам предстояло преодолеть 8-километровую трассу с 32 препятствиями: песок, грязь, водные рвы, колючая проволока, тяжелые покрышки, канатное восхождение и рукоходы.

Команда НПО Лавочкина заняла второе место в корпоративном зачете и шестое — в абсолютном. Команда НПО «Энергомаш» также показала высокий результат, финишировав пятой.

«Результаты химкинских команд вызывают искреннюю гордость. Инженеры, привыкшие работать с высокотехнологичным оборудованием, так же слаженно и целеустремленно преодолевали экстремальную трассу. Это еще раз доказывает: сила Химок — в единстве, профессионализме и несгибаемом духе наших земляков», — отметила депутат «Единой России» Юлия Мамай.

«Гонка героев» стала не просто соревнованием, а командным приключением, где физическая подготовка и умение работать вместе сыграли решающую роль.