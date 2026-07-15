Инженеры из Химок стали победителями корпоративного чемпионата России

Специалисты научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина одержали победу в мероприятии «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2026». Состязания проходили в 11-й раз.

Среди участников были как опытные сотрудники предприятий, так и студенты, делающие первые шаги в космической отрасли.

«Победа научно-производственного объединения имени Лавочкина — пример слаженной командной работы и высокого профессионализма. Полученные награды, включая общекомандное золото, служат вдохновляющим примером для молодежи, выбирающей космическую отрасль», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Общекомандное первое место стало итогом слаженной работы специалистов: в чемпионате от предприятия выступили 59 человек самых разных компетенций — от «Переводчика» и «Наставника» до технически сложных направлений вроде «Инженерии космических систем» и «Слесарной работы с металлом». Сотрудники показали готовность работать на стыке разных задач. По итогам соревнований они завоевали 11 медалей в личном зачете.