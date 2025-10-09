Инженеры из Химок пробежали полумарафон на космодроме Восточный

Работники научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок участвовали в легкоатлетическом полумарафоне на космодроме Восточный. Забег «Путь к звездам» собрал около 300 спортсменов из 18 регионов России.

Среди участников были инженеры Алексей Плаксин и Константин Сурнин, которые пробежали 10-километровую дистанцию, представляя научно-производственное объединение «Энергомаш».

«Искренне благодарим руководство нашего предприятия и Госкорпорации „Роскосмос“ за уникальную возможность посетить современный космодром нашей страны и принять участие в незабываемом забеге вместе с коллегами из других организаций. Этот опыт останется в моей памяти надолго и вдохновит на новые достижения», — рассказал Алексей Плаксин.

Участники выделили отличную организацию полумарафона и праздничную атмосферу. Особым фактором успеха стала благоприятная погода.

«Во время забега на космодроме весь день было солнце. Общий старт прошел незабываемо. Люди и атмосфера — просто огонь», — отметил Константин Сурнин.

Это уже четвертый год, когда на космодроме Восточный проводится этот забег, в рамках которого участники соревнуются на дистанциях 5, 10 и 21 километр.