Инженеры из Химок приняли участие в «Московском полумарафоне»

Сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» приняли участие в одном из самых масштабных беговых мероприятий региона — «Московском полумарафоне». В этом году в забеге приняли участие около 25 тысяч человек, что стало рекордным показателем за всю десятилетнюю историю соревнований.

Из-за большого количества участников организаторы решили провести забег в два дня. 26 апреля прошел забег на дистанцию пять километров, в котором выступили Константин Мавроди и Владислав Пальмов от НПО «Энергомаш». Основной полумарафон на 21,1 километра состоялся на следующий день, и в нем вновь принял участие Владислав Пальмов.

«Погода в этот раз была морозная, но, спустя пару километров дистанции, холод начал помогать теплоотдаче. Выходя на титульный забег, я не ставил себе никаких сверхцелей и задач, но благоприятные стечения обстоятельств позволили мне не только получить удовольствие от забега, но и установить личный рекорд на полумарафоне. Собой остался очень доволен. На данный момент идет подготовка к марафону в Казани», — отметил Владислав.

Ранее инженер уже принимал участие в «Токийском марафоне» — одном из самых престижных беговых событий мира, который в этом году собрал 40 тысяч профессиональных спортсменов и любителей со всего мира.