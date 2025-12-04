Инженеры из Химок приняли участие в конгрессе молодых ученых

Сотрудники НПО «Энергомаш» из Химок приняли участие в конгрессе молодых ученых. Ежегодное мероприятие проходило уже в пятый раз и собрало около 8 тысяч специалистов из 89 регионов России и 100 стран мира.

Инженеры Владимир Щедрин, Тимур Натальченко и Александр Епифанов из Химок побывали на конгрессе. Программа включала более 250 мероприятий, в том числе дискуссии с участием «Роскосмоса», лекции о перспективах ракетно-космической отрасли и мастер-классы по новым технологиям.

«Обсудили подходы к проектированию, экспериментальные базы и потенциальные совместные работы. Обменялись контактами и отметили направления, по которым есть возможность перейти к реальному сотрудничеству — от совместных испытаний образцов до разработки специализированных материалов под отраслевые задачи», — поделился Владимир Щедрин.

Конгресс молодых ученых стал ключевой точкой притяжения для научного сообщества, позволив специалистам из Химок не только познакомиться с новейшими разработками, но и заложить основы для будущих совместных проектов в космической отрасли.