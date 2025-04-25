Инженеры из Химок приняли участие в Гагаринском забеге

Сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок стали участниками забега, который был посвящен Юрию Гагарину. Марафон провели в 55-й раз.

Константин Мавроди, Николай Цимбалюк и Владислав Пальмов вместе с тысячами единомышленников преодолели дистанцию, пролегающую по центру Звездного городка. Участники забега могли выбрать одну из пяти дистанций. Каждый получил памятный подарок: фирменную футболку и медаль.

«Гагаринский забег в этом году прошел ярко, в прямом смысле этого слова. Солнце решило зарядить нас энергией во время бега, но перестаралось. Было очень жарко, но мы справились. Наградой нам стала красивая медаль с Юрием Гагариным и его цитатой», — поделился участник забега Владислав Пальмов.

Гагаринский забег — это один из старейших легкоатлетических марафонов Подмосковья. Спортсмены после преодоления дистанции отправились на тематический концерт и в музей Центра подготовки космонавтов.