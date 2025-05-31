Инженеры из Химок поучаствовали в полумарафоне «Забег.РФ» в Москве

Сотрудники НПО имени Лавочкина и «Энергомаш» в Химках приняли участие в массовом спортивном событии — полумарафоне « ЗаБег.РФ ». На старт от муниципалитета вышли 48 человек.

Всего в полумарафоне приняли участие десятки тысяч атлетов из 89 регионов России. Среди них — сотрудники НПО «Энергомаш» Владислав Пальмов и Анна Дубровина и 46 любителей бега из НПО имени Лавочкина.

Трасса проходила через Пречистенскую, Кремлевскую и Москворецкую набережные, а также участок Садового кольца. Участники преодолели дистанции 1, 5, 10 и 21 километр.

«Погода была очень жаркая, но организаторы установили распылители воды, чтобы бегунам было легче преодолевать дистанцию. Забегом остался доволен, получил массу эмоций и зарядился энергией для последующих стартов», — поделился сотрудник НПО «Энергомаш» Владислав Пальмов.

«ЗаБег.РФ» впервые прошел в 2017 году. Теперь, помимо участников из России, на старт выходят атлеты из 25 стран. В этом году количество бегунов стало рекордным за все девять лет проведения полумарафона.