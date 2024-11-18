Инженеры из Химок поучаствовали в международном научном чемпионате

Сотрудники научно-производственного объединения имени Лавочкина в Химках присоединились к XI Международному чемпионату высокотехнологичных профессий «Хайтек 2024». Инженеры-конструкторы выступали в составе сборной команды Роскосмоса.

Работники объединения состязались в трех номинациях: интернет-маркетинг, слесарная работа с металлом и охрана окружающей среды. Всего заявленных компетенций — 28.

Сборная команда Роскосмоса включает 147 человек, все они — победители или призеры корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса-2024».

Всего в «Хайтеке» примут участие свыше 500 специалистов в ракетно-космической отрасли.

Напомним, ранее инженеры из научно-производственного объединения имени Лавочкина продемонстрировали макеты космических аппаратов на Международной выставке «Россия».

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