Инженеры из Химок поучаствовали в чемпионате профмастерства «Роскосмоса»

Инженеры научно-производственных объединений имени Лавочкина «Энергомаша» приняли участие в Х юбилейном корпоративном чемпионате мастерства «Молодые профессионалы „Роскосмоса“». Им предстояло продемонстрировать навыки в 23 дисциплинах — от электроники до цифровых технологий.

Все конкурсанты прошли теоретическую и практическую подготовку на предприятии под руководством экспертов.

«Задания стали сложнее, но для нас это новый опыт и рост. Главные герои — это участники, но мы, эксперты, тоже развиваемся: представляем их интересы, поддерживаем и верим в них. Мы не можем менять баллы, но можем быть надежным тылом. Уверен, наши справятся!» — поделился эксперт конкурса Артем Закиров.

Чемпионат профмастерства «Роскосмоса» прошел с 28 июля по 3 августа на базе образовательных учреждений Москвы.