Инженеры из Химок посетили международную выставку «Образование и карьера»
Сотрудники научно-производственного объединения имени Лавочкина посетили 59-ую Московскую международную выставку «Образование и карьера». Представители предприятия рассказали желающим о программах целевого обучения, прохождения практики и возможностях трудоустройства.
Выставку провели при поддержке Министерства науки, Министерства промышленности и торговли и правительства Москвы. Проекты подготовили представители топовых вузов, училищ, колледжей, техникумов, объединений и предприятий как из России, так и из содружественных стран. Специалисты научно-производственного объединения имени Лавочкина принимают участие в подобных мероприятиях два раза в год.
Выставка «Образование и карьера» — самая масштабная в России. Ее цель состоит в том, чтобы привлечь молодых профессионалов и повысить интерес подрастающего поколения к ракетно-космической отрасли.
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