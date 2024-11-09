Инженеры из Химок посетили международную выставку «Образование и карьера»

Выставку провели при поддержке Министерства науки, Министерства промышленности и торговли и правительства Москвы. Проекты подготовили представители топовых вузов, училищ, колледжей, техникумов, объединений и предприятий как из России, так и из содружественных стран. Специалисты научно-производственного объединения имени Лавочкина принимают участие в подобных мероприятиях два раза в год.

Выставка «Образование и карьера» — самая масштабная в России. Ее цель состоит в том, чтобы привлечь молодых профессионалов и повысить интерес подрастающего поколения к ракетно-космической отрасли.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».