Инженеры из Фрязина прошли в следующий этап международного чемпионата «Битва роботов»

Две сборные из Фрязина — команда 2ФМ с роботом PinkPong 2 и их коллеги из 2ФМ2 с машиной GreenPong — прошли в следующий этап международного чемпионата «Битва роботов». Такой шанс они получили благодаря зрительскому голосованию в социальной сети «Вконтакте».

Первыми финалистами в категории мини-роботов стали представители инженерных школ Казани — команды Destructor, а также сборная CML-team из Санкт-Петербурга.

Команде 2ФМ из Фрязина также удалось выйти в финал благодаря поддержке зрителей в голосовании. Они получили шанс проявить себя в следующем этапе.

В администрации наукограда отметили, что даже в технологичных соревнованиях последнее слово остается за людьми. Теперь инженерам предстоит доказать, что подмосковный наукоград может составить конкуренцию признанным центрам робототехники.