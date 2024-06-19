Инженеру в Дзержинском одобрили льготную ипотеку

Еще один инженер из Дзержинского приобрел собственную квартиру благодаря программе льготной ипотеки. До участия в ней он жил в общежитии предприятия.

Евгений Муравьев работает в Федеральном центре двойных технологий «Союз» почти 15 лет. О программе он узнал у коллег и решил принять участие.

«Получилось обналичить свои знания в недвижимость, как еще сказать. Учишься пять лет в институте, потом практика не менее пяти лет — и вот поступившие активы! Я взял однушку на вторичном рынке. Первичные потребности закрыты — в крыше над головой, тепле, воде. Жить можно, постепенно буду делать ремонт. Квартира мне нравится очень, в первую очередь, потому что она своя. Свое по определению всем нравится», — поделился Муравьев.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней получить собственное жилье могут медики, учителя, молодые ученые, тренеры и другие специалисты. Полный список специальностей доступен по ссылке.

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