Инженерные системы отремонтируют в доме на улице Центральной в Воскресенске

Капитальный ремонт внутридомовых коммуникаций продолжается в доме № 10. Полностью завершить работы подрядчик планирует до 30 ноября.

Специалисты уже полностью заменили систему центрального отопления. Они установили новые трубы стояков, разводные трубопроводы, грязевики и фильтры, а также запорную арматуру и приборы учета. Также смонтированы новые отопительные приборы поквартирно и в местах общего пользования.

Кроме центрального отопления, в доме обновят систему горячего, холодного водоснабжения с установкой общедомовых приборов учета потребленных ресурсов и водоотведения.

В здании выполнен монтаж утеплителя магистралей в подвале, параллельно ведется замена трубопроводов водоотведения. Работы выполнены уже на 50%.