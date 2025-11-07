Инженерные системы обновят в доме № 28 на улице Маркина в Воскресенске

В пятиэтажном доме, построенном в 1970 году, специалисты заменили разводящие трубопроводы и коммуникации в стояках, смонтировали новую запорную арматуру, установили фильтры и грязевики на систему водоснабжения, заменили радиаторы отопления поквартирно и в местах общего пользования.

Сейчас рабочие приступили к установке узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения на сетях. Модернизацию системы электроснабжения дома выполнили уже на 80%.

Капитальный ремонт планируют завершить до конца ноября.