Инженерные системы модернизируют в школе Серебряных Прудов

Узуновская школа продолжает модернизацию. После масштабного капитального ремонта, проведенного в 2022 году в рамках федеральной президентской программы, от исторического здания, которому уже более семидесяти лет, остались лишь прочные несущие стены.

Все остальное было полностью обновлено. Теперь фокус внимания смещается на следующий этап комплексного обновления. До конца 2025 года в Узуновской школе планируется завершить монтаж и ввод в эксплуатацию современных инженерных систем. Речь идет о внедрении энергосберегающих систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

«Новые коммуникации гарантируют оптимальный микроклимат в помещениях, поддержание санитарных норм и значительное повышение общего уровня благоустройства. Уже сегодня Узуновская школа представляет собой не просто учебное заведение, а настоящий современный образовательный кластер, полностью ориентированный на требования XXI века и нужды подрастающего поколения», — сообщили в администрации округа.

Ее стены вмещают в себя цифровые лаборатории, электронные микроскопы, кабинеты робототехники, кабинет «Точка роста» и Центр детских инициатив, современные мастерские с профессиональными станками, а также кабинет домоводства.