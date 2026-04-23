Инженерные сети ЖК «Мелодия леса» перейдут на баланс администрации Солнечногорска

В поселке Голубое городского округа Солнечногорск 22 апреля прошла встреча администрации с жителями ЖК «Мелодия леса». Основное внимание уделили вопросам передачи сетей наружного освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на баланс муниципалитета и содержанию придомовых территорий.

В обсуждении участвовали заместитель главы муниципалитета Леонид Степанов, начальник управления ЖКХ Никита Иванов, уполномоченный главы по территориальному округу Андреевка Дмитрий Воронов, депутаты окружного совета от партии «Единая Россия» Ирина Донская и Николай Трофимов, а также представители предприятия «Солнечногорское ЖКХ».

Поводом для встречи стали обращения жителей, обеспокоенных дальнейшей судьбой инженерных систем и сетей водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения и наружного освещения, ранее принадлежавших застройщику. После его ликвидации в декабре прошлого года возник вопрос об их обслуживании и содержании.

«Мы ответили на все вопросы, интересующие жильцов. По промежуточному решению линии наружного освещения будут приняты по упрощенной процедуре признания объекта бесхозяйным. Что касается инженерных сетей, их передачу также осуществят через процедуру признания объектов бесхозяйными, но этот процесс будет более продолжительным в силу законодательных норм. Благодарю всех за конструктивный диалог и понимание», — подчеркнул Леонид Степанов.

Следующую встречу с жителями наметили на начало июня текущего года. На ней управляющая компания представит тариф на содержание придомовой территории, который планируют вынести на общее собрание собственников.