Инженерные сети отремонтировали в 403 домах Подмосковья с января

Внутренние коммуникации капитально отремонтировали в 403 жилых домах Подмосковья с начала года. Специалисты привели в порядок сети тепло-, водо- и электроснабжения.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, работы провели по заказу Фонда капитального ремонта под чутким контролем сотрудников технадзора.

Специалисты обновили системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации и электроснабжения.

«В следующем году мы увеличим темпы, обновив сети еще в более чем 1000 домах. Цель программы — обеспечить безопасное и комфортное проживание для всех жителей региона», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

Для проведения ремонта специалистам важно иметь доступ в квартиры. Недопуск коммунальщиков может привести к серьезным последствиям в виде аварий.

Жителям напомнили, что узнать, где еще проведут ремонт, можно на сайте ФКР.