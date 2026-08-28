Инженерные сети многоквартирного дома на Комсомольской улице обновят в Одинцове

В девятиэтажном доме № 16 на улице Комсомольской в Одинцове продолжается капитальный ремонт внутренних инженерных сетей. Работы начались в конце мая по программе Фонда капитального ремонта. Сейчас общая готовность объекта составляет 60%, завершить ремонт планируют до 15 октября.

В доме обновят сразу несколько систем: отопление, холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение. На объекте работают 10 специалистов. Монтаж стояков горячего и холодного водоснабжения выполнен примерно на 80%.

Сейчас основные работы сосредоточены на чердаке и техническом этаже. Старые элементы системы отопления полностью демонтируют, после чего специалисты проложат новые подающие трубопроводы. Также устанавливаются узлы регулирования и собираются новые участки коммуникаций. После подключения трубопроводов подрядчик приступит к установке общедомовых приборов учета.

Отдельно предстоит заменить систему водоотведения. Эти работы начнутся в сентябре — их запланировали на завершающий этап, чтобы не повредить новые пластиковые трубы во время ремонта остальных инженерных систем.

Дом № 16 построили в 1979 году. В четырех подъездах расположено 140 квартир. Генеральным подрядчиком выступает АО «Одинцовская Теплосеть».