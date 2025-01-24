Инженерные коммуникации обновят на улице Минина в Дмитрове

Канализационный трубопровод отремонтируют на улице Минина в Дмитрове. Это позволит избежать проблем с коммуникациями в домах жителей.
Техника работает на этом участке уже вторую неделю. Специалисты заменили около 80 метров канализационной трубы.
В работе используют только современные материалы. Завершить ремонт должны в феврале.
«Мы посмотрели состояние канализационного коллектора, который находится в земле с 60-х годов. Он износился, и мы приняли решение не латать его каждый год, а заменить более 200 метров нового коллектора», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.
Напомним, что 8 января на этом участке зафиксировали технологический сбой. Из-за износа коммуникаций обвалился грунт. После окончания работ коллектор будет работать исправно.
Также специалисты приведут в порядок дорожное полотно на этом участке. А после завершения отопительного сезона обновят и теплосеть через Пушкинскую улицу.
Компания в Истре начала поставки микрозелени в рестораны Москвы
Капитальный ремонт школы начался в поселке Снегири под Истрой
Не цыганский барон. Кем на самом деле оказался владелец дома, в который попали осколки БПЛА
Встреча школьников с дизайнером Натальей Советской прошла в Подольске
Глава ЦИК Белоруссии заявил, что кампания по выборам президента проходит штатно
Орбан выдвинул Украине три условия для продления антироссийских санкций
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте