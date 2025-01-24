Инженерные коммуникации обновят на улице Минина в Дмитрове

Канализационный трубопровод отремонтируют на улице Минина в Дмитрове. Это позволит избежать проблем с коммуникациями в домах жителей.

Техника работает на этом участке уже вторую неделю. Специалисты заменили около 80 метров канализационной трубы.

В работе используют только современные материалы. Завершить ремонт должны в феврале.

«Мы посмотрели состояние канализационного коллектора, который находится в земле с 60-х годов. Он износился, и мы приняли решение не латать его каждый год, а заменить более 200 метров нового коллектора», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.