Инженерные колодцы восстановят по четырем адресам в Солнечногорске

Работы по восстановлению люков и колодцев инженерных коммуникаций ведутся в Солнечногорске на улицах Маркина и Шевченко, поселке Поварово, микрорайоне № 2 у дома № 8 и микрорайоне Локомотивном вблизи дома № 13. Первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов побывал на объектах с проверкой.

Виталий Тушинов отметил, что в Солнечногорске ведется большой объем работ по замене и прокладке коммунальных систем. В Поварове ремонтируют хозбытовую и ливневую канализации. Из-за глубокого пролегания сетей там произошло повреждение дорожного полотна, которое восстанавливают. В течение недели планируют закрыть ливневые колодцы.

Первый замглавы Солнечногорска подчеркнул, что открытые колодцы представляют повышенную опасность, поэтому необходимо быстро устранять аварийные ситуации. На улицах Шевченко и Маркино, например, разрушенные колодцы накрыли плитами. Компания «Ростелекома» приведет свой колодец в надлежащее состояние в течение двух недель, рассказал Виталий Тушинов.

Кроме того, достигнута договоренность по восстановлению колодца в микрорайоне Локомотивном у дома № 13. Он был продавлен тяжелой техникой, которая обеспечивает подвоз продуктов к магазину. Работы планируют провести в течение двух недель.