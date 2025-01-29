Инженерные классы открылись в гимназии № 1 в Балашихе

Глава Балашихи Сергей Юров анонсировал запуск инженерных классов в двух гимназиях округа. Сентябрь 2024 года ознаменовался началом работы этих классов в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

Инженерные классы открылись в гимназии № 1, расположенной в микрорайоне Железнодорожный, а также в новом корпусе гимназии № 1 имени Баландина. В этих классах учащиеся изучают авиастроение как в теории, так и на практике, собирая беспилотные авиационные системы. Эти направления обучения пользуются высокой популярностью среди школьников.

«К созданию уникальных классов мы привлекли системообразующее предприятие округа — Авиационную Корпорацию „Рубин“. Вместе растим будущих конструкторов и разработчиков БПЛА», — отметил Сергей Юров.

В инженерных классах обучаются более 100 учеников, которые занимаются сборкой дронов из готовых конструкторов, учатся управлять ими, а также осваивают основы программирования. Это дает возможность школьникам получить практические навыки, которые будут востребованы в будущем. Развитие беспилотных авиационных систем становится важным направлением для России.

Недавно в Тольятти Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание, посвященное этой теме, на базе научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара».