Инженерную медицинскую школу провели на базе санатория в Одинцове

Так, в школе участвовали 30 студентов из Сеченовки и других вузов. Три дня они решали инженерно-медицинские задачи, а в конце представили свои проекты экспертам. Теперь это мероприятие планируют проводить каждый год.

Как отметила Кристина Ваулина, миссия зимней школы заключается в знакомстве студентов с программами магистратуры Передовой инженерной школы. Она подчеркнула, что проект позволяет будущим выпускникам бакалавриата уже сейчас выбрать образовательную траекторию и целенаправленно готовиться к вступительным испытаниям.

Сначала участники разделились на группы по интересам. Они выбрали одно из пяти направлений, которые совпадают с программами магистратуры: синтетическая биология, биомеханика и математическое моделирование, информационные технологии в медицине, материаловедение и 3D-печать в медицине, нанотехнологии в медицине

Занятия вели преподаватели магистратуры. Они читали лекции, проводили практикумы и игры, чтобы студенты глубже погрузились в тему и смогли решить сложную задачу на стыке медицины и инженерии.