Инженерно-технический лицей в Лобне построят к 1 сентября

Фото: Администрация г.о. Лобня

В лицей «Авиатика» в микрорайоне Катюшки начали перевозить книги, учебники и методическую литературу. Завершение всех работ по строительству учреждения запланировано на конец лета.

Классы и рекреации, лаборатории и мастерские разместят в четырехэтажном здании площадь более 30 тысяч квадратных метров. Здесь же появятся помещения для групп продленного дня, актовый и спортивные залы, библиотека с ИT-зоной, медблок и другие помещения. Сейчас в школу перевозят библиотечный фонд, литературу и технику.

«Выражаю огромную благодарность администрации города, нашим педагогам, детям и родителям за невероятную помощь в переезде пятой школы в новое здание. Без вашей поддержки это было бы невозможно. Вместе мы сделаем это быстро, красиво и с любовью», — прокомментировал первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев.

Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Около лицея появятся спортивные площадки, учебно-опытная зона и экологическая тропа.

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