Инженерно-технический лицей в Лобне построят к 1 сентября

В лицей «Авиатика» в микрорайоне Катюшки начали перевозить книги, учебники и методическую литературу. Завершение всех работ по строительству учреждения запланировано на конец лета.

Классы и рекреации, лаборатории и мастерские разместят в четырехэтажном здании площадь более 30 тысяч квадратных метров. Здесь же появятся помещения для групп продленного дня, актовый и спортивные залы, библиотека с ИT-зоной, медблок и другие помещения. Сейчас в школу перевозят библиотечный фонд, литературу и технику.

«Выражаю огромную благодарность администрации города, нашим педагогам, детям и родителям за невероятную помощь в переезде пятой школы в новое здание. Без вашей поддержки это было бы невозможно. Вместе мы сделаем это быстро, красиво и с любовью», — прокомментировал первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев.