Инженерно-технический лицей на 2200 мест откроется в Лобне к 1 сентября

Строительство инженерно-технического лицея на 2200 мест закончат в Лобне к 1 сентября. Вблизи учреждения обустроят парковку на 130 машин, тротуар и разворотный круг для общественного транспорта.

На площадке инженерно-технического лицея 10 августа строители начнут укладывать асфальт. Здесь организуют парковку на 130 машин, тротуар для пешеходов, а также разворотный круг для общественного транспорта. А к 1 сентября завершат обустройство подъезда к учебному заведению.

Возводят лицей при содействии губернатора. Это часть образовательного комплекса, в рамках которого построят и детский сад на 330 детей. Лицей рассчитан на 88 классов, а чтобы полностью обойти его территорию потребуется около двух с половиной часов.

В здании выделены три зоны: для старшей, средней и начальной школы. Вход для детей младших классов и старшеклассников организован отдельно. На территории лицея установят контрольно-пропускные пункты с металлоискателями и турникетами.

В учебных кабинетах заведения оборудуют лаборатории, мастерские, актовый зал, спортивные залы. Также в здании организуют столовую на 1100 мест и современную ИТ-библиотеку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».