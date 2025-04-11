Инженерно-технический форум прошел в Богородском округе

Обучающиеся со всего округа приехали в Центр образования «Богородский», чтобы представить свои проекты в рамках инженерно-технического форума «Мы из будущего». Роботы, инновационные инкубаторы, беспилотные летательные аппараты, механизированные машины и многое другое представили участники в рамках мероприятия.

Участники на разных площадках форума придумывали проекты в режиме реального времени, устраивали бои роботов и слушали лекции.

Отметим, что форум «Мы из будущего» проходит в Богородском округе уже шестой год подряд. И с каждым годом набирает все большую популярность среди юных талантов.

На форуме появились новые направления. Конкурсы по программированию дронов и наземных транспортных средств, «Дрон-мастерская» и «Дрон-маневр», а также выставка-конкурс «Первым делом самолеты», соревнования по кибербезопасности «Белый Хакер 2.0» и уже традиционный конкурс творческих проектов «Инженерное шоу».

Мероприятие прошло в преддверии Дня космонавтики. Сюрпризом для участников форума стало обращение с Байконура летчика-космонавта, героя Российской Федерации Максима Сураева.