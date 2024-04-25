Инженерно-технический форум «Мы из будущего!» прошел в Ногинске | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 14:19 Инженерно-технический форум «Мы из будущего!» прошел в Ногинске Телеканал «360»

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Форум «Мы из будущего!» прошел в центре образования «Богородский» в Ногинске. Для школьников это возможность проявить себя и обменяться опытом с другими участниками.

На одной из площадок форума школьники представили свои инженерно-технические проекты. Здесь же проходил конкурс «Хакатон»: участники могли разработать креативный проект на выбранную генератором случайную тему.

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Также на форуме можно было послушать лекцию о технологии создания и истории старинных игрушек. Знания и навыки в робототехнике участники форума могли продемонстрировать на соревнованиях «Движение по линии», «Кегельринг» и «Сумо роботов».

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