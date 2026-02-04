Инженерная школа из Дмитрова заняла 2 место в рейтинге читательских клубов

Инженерная школа Дмитрова заняла второе место во всероссийском рейтинге читательских клубов по итогам января 2026 года. Высокий результат стал возможен благодаря активной работе клуба, созданного в октябре 2025 года.

Клуб работает на базе школьной библиотеки. Занятия проводятся для учащихся с 4 по 11 классы, и с октября по декабрь школа стабильно входила в топ-30 лучших клубов страны.

Только за январь прошло 174 занятия, в которых приняли участие 926 школьников. Рейтинг формируется ежемесячно и учитывает количество мероприятий и активность учащихся в викторинах и интерактивах.

Высокая позиция дала школьникам возможность живого общения с известными деятелями культуры. 2 февраля гостем школы стал кинорежиссер, сценарист и продюсер Илья Учитель. Он рассказал о роли книги в своей жизни и провел мастер-классы по художественному чтению. 13 февраля в рамках проекта школу посетит актер театра и кино Егор Бероев.

Успех Инженерной школы стал частью федерального проекта «Чтецкие программы», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Проект организован Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ и Театрального института им. Бориса Щукина.

Его цель — развитие сети школьных литературных клубов, популяризация чтения среди молодежи и формирование интереса к отечественной литературе. Сегодня в проекте зарегистрировано около 7 тысяч клубов, и опыт Дмитрова — один из ярких примеров его успешной реализации.