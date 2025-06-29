Инженер объединения «Энергомаш» из Химок принял участие в Ночном забеге

Инженер-технолог первой категории научно-производственного объединения «Энергомаш» Владислав Пальмов из Химок принял участие в Ночном забеге в Москве. На старт вышли почти 18 тысяч спортсменов со всей страны.

Ночной забег — единственный массовый старт в столице, где участники бегут после захода солнца. В марафоне приняли участие профессиональные спортсмены, победители прошлых лет и рекордсмены соревнований. Трасса проходила по шести набережным: Краснопресненской, Пресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей. Финишировали легкоатлеты на территории Олимпийского комплекса «Лужники».

Химки представил инженер-технолог первой категории Владислав Пальмов. Он поставил перед собой задачу — побить личный рекорд на дистанции 10 километров.

«Для меня ночной забег — это возможность пробежать по центру Москвы поздним вечером, ощутить на себе праздничность и веселье ночных мероприятий. В забеге я решил выложиться на полную. В итоге мне удалось побить свой рекорд, который держался у меня целых три года», — поделился Владислав Пальмов.

Ранее Владислав Пальмов принял участие во всероссийском забеге по Золотому кольцу — полумарафоне «Здорово, Кострома!». Это четвертый этап федеральной серии забегов «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». Инженер преодолел марафон вместе с тысячами участников со всей страны.