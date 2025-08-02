Инженер НПО «Энергомаш» в Химках победил на соревнованиях по тяжелой атлетике

Сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» Сармат Хасцаев стал победителем всероссийских соревнований по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». Это уже не первая победа на счету штангиста.

Соревнования посвятили 140-летию российской атлетики, а также прославленным спортсменам Владиславу Краевскому и Георгию Рибопьеру. В турнире приняли участие 500 человек из 35 регионов страны — профессионалы и любители от 10 лет.

Инженер НПО Сармат Хасцаев занял первое место в весовой категории до 109 килограммов, набрав в сумме двоеборья 318 килограммов.

«После большого количество травм очень бережно подхожу к своему здоровью, нагрузку увеличиваю постепенно. Хочу поблагодарить все наше производство и отдельно руководство за поддержку и понимание с их стороны», — поделился Сармат Хасцаев.

Муниципальный депутат в Химках Татьяна Кавторева также поздравила спортсмена с высоким результатом.

«От всей души поздравляю Сармата Хасцаева с блестящей победой! Мы гордимся тем, что в нашем городе есть такие талантливые и целеустремленные люди. Его успехи в спорте и профессиональной деятельности — это пример для подражания», — сказала она.

Отметим, сотрудники НПО «Энергомаш» регулярно участвуют в спортивных состязаниях, в том числе в «Гагаринском забеге», «Железной лиге» и других.