Сотрудники предприятий космической отрасли Московской области — «НПО имени Лавочкина» и «ЦНИИмаш» — заняли призовые места на спортивных соревнованиях, организованных «Роскосмосом». Мероприятие прошло в честь Дня семьи, любви и верности и собрало 125 участников.

В рамках турнира прошли состязания по боулингу и картингу.

Инженеры «НПО имени Лавочкина» из Химок показали лучшие результаты в боулинге: Николай Костецкий занял первое место, а Алексей Струев — второе. В гонках на картах быстрее всех оказался сотрудник королевского «ЦНИИмаш» Виктор Неплюев.

«Помимо турниров по боулингу и картингу, все участники имели возможность поиграть в бильярд, аэрохоккей, посоревноваться на профессиональных автосимуляторах. Очень здорово, что участники соревнований пришли с семьями, было много детей. Все остались довольны, спортивные выходные удались», — рассказал президент Союза работодателей ракетно-космической промышленности России Вадим Новиков.

«НПО имени Лавочкина» остается лидером в создании метеорологических спутников и межпланетных станций, а «ЦНИИмаш» играет важнейшую роль в российской космической отрасли, участвуя в разработке ракет-носителей, пилотируемых и автоматических аппаратов.