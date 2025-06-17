Инженер из Химок стала призером международной художественной выставки

Работница научно-производственного объединения «Энергомаш» в Химках Ирина Гаврилова заняла второе место в международном конкурсе искусств. Ее проект стал частью выставки анималистической живописи «Животное царство».

Творчеством Ирина Гаврилова занимается в свободное от работы время. Она видит в искусстве способ отдохнуть от рутины, перезагрузиться и выразить чувства.

«Недавно сделала витражную картину и подарила ее своему преподавателю по декоративно-прикладному искусству. Она предложила мне принять участие в выставке, и я с радостью согласилась. Это было замечательное событие, приятное признание моего творчества», — поделилась Ирина Гаврилова.

Участниками международной выставки стали художники и фотографы со всей страны, а также из зарубежья. Среди них были и опытные мастера и коллекционеры, и просто любители искусства.

Напомним, что сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» регулярно становятся участниками культурных, творческих и спортивных событий как всероссийского, так и международного масштаба.