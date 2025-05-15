Инженер из Химок стал участником международного забега

Сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок Владислав Пальмов принял участие в «Казанском марафоне». Непростую дистанцию он преодолел вместе с 35 тысячами спортсменов со всего мира.

Количество участников «Казанского марафона» в этом году побило рекорды прошлых 11 лет проведения забега. Спортивное событие продлилось три дня. Профессиональные бегуны и любители состязались в нескольких дистанциях: 42, 21, 10 и три километра. Городской округ Химки представил Владислав Пальмов.

«Марафон в Казани дался с трудом. Сказалась нагрузка стартов на прошлой неделе, но дистанцию я все же преодолел. Собой очень доволен, хоть и есть над чем работать. Буду готовиться к следующему важному старту в Санкт-Петербурге, который пройдет 5 июля», — рассказал атлет.

Отметим, что ранее инженер принял участие в «Московском полумарафоне». Это одно из самых популярных беговых событий региона.