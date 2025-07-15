Инженер из Химок пробежал марафон «Белые ночи»

Сотрудник НПО «Энергомаш» Владислав Пальмов преодолел 42,2 километра на одном из крупнейших марафонов страны. Забег прошел в Санкт-Петербурге и собрал участников со всей России и из-за рубежа.

Инженер-технолог первой категории НПО «Энергомаш» Владислав Пальмов принял участие в марафоне «Белые ночи», который состоялся в Санкт-Петербурге. Забег проводился уже в 34-й раз и ежегодно объединяет тысячи любителей бега. В этом году спортсменам предлагалось выбрать одну из трех форматов участия: индивидуальные дистанции 10 или 42,2 километра, либо командный забег. Уникальность марафона — в вечернем старте.

Несмотря на дождливую погоду, Владислав показал отличный результат.

«Санкт-Петербург встретил пасмурной и дождливой погодой. Но это не отбило желания покорить дистанцию, к которой я так тщательно готовился. В очередной раз я побил свой личный рекорд», — рассказал Владислав Пальмов.

Все финишировавшие получили памятные медали. Отдельные награды — медаль и значок — вручались спортсменам, преодолевшим два из трех марафонов в рамках лиги BRICS.

Лига марафонов BRICS — это серия крупных беговых мероприятий в России. Ранее Владислав Пальмов успешно прошел дистанции в Казани и Санкт-Петербурге. Заключительный марафон сезона состоится 21 сентября в Москве.