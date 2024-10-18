Инженер из Химок приобрел жилье по программе «Социальная ипотека»

Работник научно-производственного объединения «Энергомаш» Артем Васянькин купил квартиру в Химках благодаря программе «Социальная ипотека». Предприятию он посвятил более 10 лет жизни.

Артем учился на повара, но себя в профессии не нашел. Устроился на завод, начал постигать нюансы работы. Так постепенно стал квалифицированным инженером. Сейчас его профиль — электрические системы и аварийные сигналы.

Ранее сотрудник «Энергомаша» жил в съемной квартире. Сертификат помог ему приобрести однокомнатную квартиру на вторичном рынке.

«Квартира с „бабушкиным“ ремонтом, все необходимое для жизни есть. Добротный дом из красного кирпича, во дворе есть детская площадка», — поделился инженер Артем Васянькин.

Напомним, что ранее сертификат на приобретение жилья получили четыре сотрудника научно-производственного объединения «Энергомаш». Все они купили квартиры рядом с предприятием.

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