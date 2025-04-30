Инженер из Химок приобрел жилье по программе «Социальная ипотека»

Никита Пронин трудится в «Энергомаше» ведущим инженером-конструктором. Его с детства тянуло к точным наукам. Повзрослев, он нашел себя в проектировании устройств в сфере микроэлектроники и электротехники.

Жилищный сертификат позволит Никите и его семье переехать из съемной квартиры. Воспользовавшись льготами, инженер приобрел жилье в новостройке.

«Наша „евротрешка“ в строящемся ЖК „Квартал Ивакино“. Квартира будет с чистовой отделкой, поэтому планируем с женой и дочкой сразу отпраздновать новоселье», — поделился Никита Пронин.

Напомним, что льготная программа «Социальная ипотека» стартовала в Подмосковье в 2016 году по инициативе губернатора. Претендовать на участие в ней могут медицинские сотрудники, учителя, молодые ученые и многие другие.