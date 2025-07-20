Инженер из Химок принял участие во всероссийском научном съезде

Сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» Виктор Мырзин из Химок побывал на съезде советов молодых ученых и студенческих профильных обществ России. На нем обсудили будущее науки.

Мероприятие прошло в Уфе и длилось три дня. Участниками стали около двух тысяч специалистов из 89 регионов страны, а также представители Белоруссии, Китая, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Армении и Кыргызстана.

На съезде состоялось 85 мероприятий. Это тематические лекции, семинары и мастер-классы. Темами стали актуальные проблемы развития науки в России. Также выступили 260 спикеров.

«Одно из наиболее интересных мероприятий — встреча представителей ракетно-космической отрасли. Основной задачей съезда был обмен опытом и деловой нетворкинг», — рассказал инженер «Энергомаша» Виктор Мырзин.

Кроме того, для участников организовали научно-популярное шоу Science Slam, интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», показ документальных фильмов о молодых ученых, научные дебаты и рок-концерт.