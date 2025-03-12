Инженер из Химок принял участие в международном забеге

Сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» Владислав Пальмов отправился из Химок в Токио, чтобы принять участие в одном из главных забегов мира. Он входит в состав престижной серии марафонов World Marathon Majors.

Спортсмен из Химок стал одним из 40 тысяч участников забега.

«Для меня было большой честью и огромной удачей иметь возможность участвовать в марафоне мирового уровня. Я получил огромное количество положительных и ярких эмоций, увидел уровень международной организации забегов, а также познакомился с иностранными бегунами. Это было незабываемо», — поделился Владислав Пальмов.

Отметим, что World Marathon Majors — это серия самых значимых беговых соревнований во всем мире. Каждый год забеги собирают десятки тысяч профессионалов и любителей активного образа жизни.

«На этот год планирую улучшить свой результат в марафонском беге. Сейчас готовлюсь к марафону БРИКС, который проходит у нас в трех городах: Казани, Санкт-Петербурге и Москве», — добавил Владислав Пальмов.