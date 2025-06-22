Инженер из Химок поучаствовал во всероссийском забеге по Золотому кольцу

Сотрудник НПО «Энергомаш» из Химок Владислав Пальмов принял участие в полумарафоне «Здорово, Кострома!» — четвертом этапе федеральной серии забегов «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». На старт вышли тысячи участников со всей России.

Забеги на 3, 5, 10 и 21 километр стартовали с Сусанинской площади в Костроме. Владиславу удалось улучшить свой результат. Он сократил время прохождения полумарафона на четыре минуты.

«Планировал побить собственный рекорд и шел к этому в подготовке. Погода внесла коррективы, но результатом доволен — прогресс есть», — поделился впечатлениями Владислав Пальмов.

Особенностью забега стал костюмированный старт Снегурочек и экскурсии по историческому центру Костромы для иногородних участников.

Отметим, ранее сотрудники НПО «Энергомаш» приняли участие в полумарафоне «Забег.РФ». Также коллектив занял второе место на волейбольной лиге «Трудовые резервы» в составе сборной команды Госкорпорации «Роскосмос».