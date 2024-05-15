Инженер из Химок получил новое жилье по льготной программе | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 11:01 Инженер из Химок получил новое жилье по льготной программе Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

Читать 360 в

Молодой инженер из Химок Анастасия Косенкова приобрела собственное жилье благодаря программе льготной ипотеки. Новая квартира находится рядом с местом работы девушки.

Анастасия Косенкова уже восемь лет работает ведущим инженером-конструктором в НПО Лавочкина.

Реклама

«Я родилась на родине Юрия Гагарина в Смоленской области. Это многое определило. Росла чрезвычайно любознательным ребенком, любовалась небом, хотелось долететь до других планет, изучить их. Сейчас в моей работе особенно вдохновляет то, что мы можем открывать новые горизонты, проектируем межпланетные миссии», — рассказала она.

Ранее Анастасия тратила на дорогу до работы больше двух часов. Решить эту проблему удалось благодаря социальной ипотеке. Вместе с мужем девушка переехала в двухкомнатную квартиру в новом доме.

«Все очень нравится — комфортные условия проживания, возможности для занятий спортом, организации досуга. Самый большой плюс, конечно, то что теперь до работы при желании даже пешком можно дойти», — поделилась Анастасия.

Программу проводят в Подмосковье с 2016 года. По ней получить свое жилье могут врачи, учителя, молодые инженеры и другие специалисты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».