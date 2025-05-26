Инженер Дарья Брылева приобрела квартиру во Фрязине по социальной ипотеке

Во Фрязине продолжает действовать программа «Социальная ипотека», благодаря которой сотрудники научно-производственного предприятия «Исток» могут приобрести квартиру на выгодных условиях. В 2024 году три молодых специалиста получили сертификаты и отметили новоселье.

В 2025 году счастливым обладателем сертификата стала инженер-технолог Дарья Брылева.

«Мы с мужем рассматривали готовое жилье с хорошим ремонтом. В итоге выбрали просторную двухкомнатную квартиру — всего 10 минут пешком до работы и детский сад рядом. Особенно приятно, что в квартире до нас никто не жил», — уточнила Дарья.

Отбор участников проходит на конкурсной основе. Необходимо соответствовать требованиям, и специалистам «Истока» помогает в оформлении документов Совет молодых ученых.

За время существования «Социальной ипотеки» 67 специалистов «Истока» улучшили жилищные условия. Это помогает предприятию удерживать ценные кадры в наукограде.

«Для молодых специалистов, особенно для тех, кто только начинает свой профессиональный путь, возможность получить жилье на льготных условиях — это серьезная поддержка», — отметили в руководстве предприятия.

Программа продолжит действовать, а значит вскоре еще больше молодых ученых «Истока» отметят новоселье.